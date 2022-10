Astazi, familia Bustei va impodobi cu flori, pentru al 19-lea an la rand, baldachinul Sfintei Parascheva

Pentru al XIX-lea an la rand, familia Bustei a batut drumul din Bucuresti catre Iasi cu un camion de flori pentru a impodobi locul in care va fi asezata racla Sfintei Parascheva pe durata pelerinajului.In aceasta dimineata acestia vor incepe ornarea baldachinului, ca in fiecare an, cu o selectie de flori specifice, cu 80% dintre aranjamente pregatite inca de la Bucuresti si cu o echipa de lucratori care se deplaseaza doar pentru a putea face aceste lucrari.In urma cu 19 ani au venit la Iasi ... citeste toata stirea