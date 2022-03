Astazi, iesim din starea de alerta. Spitalele insa ar putea suferi un soc

Iesirea brusca din starea de alerta duce la probleme bugetare pentru spitale? Odata cu renuntarea la starea de alerta in Romania, spitalele iesene sunt in situatia in care vor trebui sa isi reevalueze activitatea si bugetul, avand in vedere ca se va reveni la modalitatea de plata de dinaintea pandemiei. Starea de alerta a fost instituita din mai 2020, dupa renuntarea la starea de urgenta, si a fost prelungita ultima data cu 30 de zile pe data de 7 februarie 2022. In mai 2020, pentru a sprijini ... citeste toata stirea