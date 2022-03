Astazi incepe recensamantul. Iata tot ce trebuie sa faceti pentru a va autorecenza

De azi, timp de doua luni - respectiv intre 14 martie si 15 mai - se desfasoara prima etapa a Recensamantului Populatiei si Locuintelor: autorecenzarea.Colectarea datelor de la populatie nu doar ca are loc pentru prima data in format exclusiv digital, adica nu exista niciun chestionar de hartie, dar cetatenii pot, de asemenea in premiera, sa se autorecenzeze, adica sa completeze ei insisi documentul online. Cei care se tem ca nu se descurca in fata unui calculator, laptop, smartphone, tableta ... citeste toata stirea