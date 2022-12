Astazi, nuiaua primita de la Mos Nicolae trebuie pusa in apa. Ce spun traditiile despre aceasta sarbatoare?

Crestinii ortodocsi il celebreaza astazi pe Sfantul Nicolae, fiind sarbatoriti sute de ieseni care poarta numele de Nicolae sau Nicoleta. In traditiile romanesti se vorbeste insa mai mult de Mos Nicolae, care, dupa traditie, impodobeste ghetutele celor mici cu cadouri sau nuieluse, daca au fost sau nu cuminti.Insa in satele romanesti inca mai exista traditii care vorbesc de Sfantul Nicolae venind calare pe un cal alb si care ar face in acest sens trimitere la venirea zapezii. El ar trebui sa ... citeste toata stirea