Astazi, sarbatoare importanta: Stretenia. Daca va fi cald, se reintoarce iarna

Crestinii ortodocsi celebreaza astazi Intampinarea Domnului, care se praznuieste in fiecare an pe 2 februarie, marcand 40 de zile de la nasterea lui Iisus Hristos, cand, conform legii, acesta a fost prezentat la Templu pentru a fi consacrat lui Dumnezeu.Popular, sarbatoarea poarta numele de Stretenie sau Ziua Ursului, iar oamenii credeau ca in aceasta zi anotimpul rece se confrunta cu cel cald, iar schimbarea vremii era asemanata cu cea a ursului numit Martin. Astfel, pentru a-i castiga ... citeste toata stirea