Astazi, pe 8 septembrie, crestinii ortodocsi sarbatoresc Nasterea Maicii Domnului, sarbatoare care mai este cunoscuta si sub numele de Sfanta Maria Mica. Aceasta este considerata a fi prima mare sarbatoare crestina a noului an bisericesc care a inceput la 1 septembrie.Desi Sfanta Scriptura nu are in paginile sale vreo mentiune legata de acest eveniment, exista o serie de scrieri datate in jurul anului 140 d.H. care precizeaza nasterea, mai exact o lucrare iudeo-crestina numita Protoevanghelia ... citeste toata stirea