Astazi va fi inmormantat rectorul Cristian Dragomir

Cristian Dragomir, fostul rector al Universitatii de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi, stins din viata la 81 de ani, va fi inmormantat astazi, miercuri, 9 februarie. Slujba va avea loc la biserica din curtea Spitalului "Sf. Spiridon", de la ora 13.00.In ultimele doua zile, studentii sai, actualii profesionisti in medicina din Iasi si din strainatate, au putut sa isi ia ramas-bun, profesorul fiind depus in doua dintre locurile care i-au fost cele mai dragi: in fata Amfiteatrului ... citeste toata stirea