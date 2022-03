Atac salbatic asupra mamei: i-a taiat cu drujba doua coaste si i-a perforat plamanul

Un satean din Dagata si-a atacat mama cu drujba din cauza unei usi proaspat montate. A incercat ulterior sa explice ca pornise drujba in joaca si ca nu era obisnuit cu ea, totul fiind un accident, dar afirmatiile sale nu au fost considerate credibilie. Barbatul a fost trimis in judecata pentru tentativa la omor. Victima a refuzat sa se constituie parte civila si nici nu s-a prezentat la proces, dar a cerut sa nu-si mai vada fiul in ochi. Cel putin cativa ani asa si va fi.In varsta de 42 de ... citeste toata stirea