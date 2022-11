Atelier de creatie in tehnica mixta "Felix Aftene: in intimitatea artistului"

Programul de educatie muzeala DICE - (D)istractiv - (I)nteractiv - (C)reativ - (E)ducativ, derulat de Sectia Relatii Publice, Marketing, Logistica, Proiecte si Programe din cadrul Complexului Muzeal National "Moldova" Iasi, continua la Palatul Culturii, in perioada 22 - 25 noiembrie 2022, cu atelierul de creatie in tehnica mixta "Felix Aftene: in intimitatea artistului", avand la baza expozitia "Retrospectiva", deschisa la Muzeul de Arta. Dupa o prima parte, ce ... citeste toata stirea