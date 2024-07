Atelierele FILIT au ajuns la editia a zecea

In anul 2024, prin proiectul cultural Atelierele FILIT pentru traducatori, organizat de Muzeul National al Literaturii Romane Iasi si Memorialul Ipotesti - Centrul National de Studii Mihai Eminescu, 15 traducatori din limba romana intr-o limba straina vor fi sustinuti in dezvoltarea competentelor profesionale.Atelierele FILIT pentru traducatori vor fi gazduite de Memorialul Ipotesti - Centrul National de Studii Mihai Eminescu in perioada 1-8 septembrie 2024. Intalnirile includ mese rotunde ... citește toată știrea