ATENEsIE soferi! Ceata cu vizibilitate redusa pana la ora 10. La Iasi, 10 grade ziua si doar 2 noaptea

Centrul Infotrafic informeaza ca luni dimineata sunt semnalate conditii de ceata densa, care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri, pe multe drumuri chiar si sub 50 de metri, si pe artere rutiere din 20 de judete.Este vorba de Maramures, Cluj, Salaj, Iasi, Bistrita-Nasaud, Alba, Covasna, Brasov, Mures, Harghita, Sibiu, Constanta, Arges, Calarasi, Giurgiu, Olt, Ilfov, Teleorman, Dambovita, Hunedoara si Dolj.Se circula in conditii de ceata si pe autostrazile A1 Bucuresti-Pitesti, A1 ... citeste toata stirea