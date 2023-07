Astazi va fi a doua zi de testare a traficului semaforizat in Podu Iloaiei. De data asta, cei care coordoneaza simularea urmaresc in special fluxul de masini spre Iasi, stiut fiind ca duminica este ziua in care se intorc cei care au parasit orasul in weekend.Avand in vedere traficul scazut din timpul diminetii, testele vor viza in mod special dupa-amiaza de duminica, atunci cand valorile de trafic vor creste, ca urmare a revenirii iesenilor din weekend.Testele au inceput vineri, 14 iulie, ... citeste toata stirea