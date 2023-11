Ateneul National din Iasi alaturi de Asociatia "Mihai Eminescu" din Viena, cu sprijinul Primariei Municipiului Iasi, organizeaza sambata, 25 noiembrie, ora 11.00, a 3-a editie a Campaniei "Adopta un tei" - #AdoptaIncaUnTEI.Proiectul a fost initiat in anul 2019 in vederea imbunatatirii imaginii existente a orasului nostru. Aceasta actiune a insemnat responsabilizarea iesenilor prin adoptia a 100 de tei, presupunand cumpararea, plantarea si ingrijirea acestora in zonele unde acestia ar fi ... citeste toata stirea