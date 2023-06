In perioada 15-18 iunie 2023, Ateneul National din Iasi va gazdui a treia editie a Festivalului SCAREs! umor. Festivalul dedicat literaturii satirice si graficii umoristice se va desfasura in aer liber, in patru locatii diferite. Deschiderea si vernisajul expozitiei de caricatura vor avea loc sambata, 17 iunie, de la ora 10:00, in incinta Ateneului National,Tema editiei din acest an este "Caricaturizeaza-te!" si reprezinta o idee inovatoare si un tur de forta al desenatorilor care vor ... citeste toata stirea