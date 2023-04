La 8 ani de la achizitia a 12.800 de hectare de padure in Iasi si Neamt, gigantul IKEA incepe marea defrisare a acestora. Macelul ecologic al IKEA a debutat anul acesta cu cele peste 500 de hectare de padure de la Popesti si continua cu o alta padure de 178 hectare la Harlau. Daca pentru padurea de la Popesti a existat o intelegere imorala cu macelarul de mediu EGGER, in ce privete padurile de la Popesti,IKEA sustine, in documentatiile trimise catre Mediu, ca intentioneaza sa faca taieri pentru ... citeste toata stirea