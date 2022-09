Atentie, actiune mare in traficul din Pascani la care participa voluntari WORLDSTREET si politia Rutiera FOTO/VIDEO

Astazi, 17 septembrie, voluntarii Asociatiei WORLDSTREET impreuna cu politisti de Biroul Rutier Pascani desfasoara o actiune in trafic: soferii sunt verificati iar voluntarii le ofera odorizante auto in forma de inimioare personalizate, flyere de informare impotriva alcoolului si masti Covid 19.Campania are ca tinta informarea, responsabilizare si sensibilizarea soferilor din trafic, in special a celor tineri. Voluntarii Asociatiei WORLDSTREET impreuna cu politistii Inspectoratului de Politie ... citeste toata stirea