Atentie de Sarbatori la asa-numita "dependenta de mancare"! Un fenomen care ia tot mai mult amploare. Sfaturile unui psiho-nutritionist iesean

De-a lungul a milioane de ani, omenirea a suferit foarte mult din cauza foamei, iar lucrul acesta este inca puternic impregnat in subconstientul nostru, si chiar in anumite reactii, spun specialistii. Unii dintre noi au intrat intr-un cerc vicios in care vad mancarea ca pe cel mai bun medicament pentru a-si suprima emotiile negative.Ziarul de Iasi a discutat cu psihologul Madalina-Elena Farcasel, de la Cabinetul Psihosan din Iasi, pentru stabili ce inseamna cu adevarat adictiile, cum se ... citeste toata stirea