Furnizarea apei potabile va fi intrerupta in strada Sfantul Andrei. Presiune scazuta in zona campus Palas si bulevardele Mangeron, Tudor Vladimirescu, Chimiei, Nicolae Iorga si Cantemir.In vederea inlocuirii unui robinet vana defect situat in bulevardul Regele Ferdinand I al Romaniei nr. 33 A, maine, 23 noiembrie 2023, in intervalul orar estimat 08.00 - 19.00, furnizarea apei potabile va fi intrerupta catre utilizatorii de pe strada Sfantul Andrei - campus Palas.Pe strazile Iancu Bacalu, ... citeste toata stirea