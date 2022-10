Atentie! Imagini surprinse pe camerele Salubris, urmate de amenzi mari date celor ce nu colecteaza selectiv gunoiul

Gradul de colectare selectiva in Romania este unul scazut, ajungand pana in acest moment la doar 11%, fiind pe penultimul loc din Uniunea Europeana. Astfel, tot mai multe orase din tara cauta solutii pentru a-i determina pe cetateni sa arunce corect deseurile la punctele de colectare. Un demers s-a facut si in Iasi, unde, incepand cu vara anului 2020, Salubris SA a luat hotararea de a monta camere de monitorizare in punctele gospodaresti pentru a urmari non-stop modul in care iesenii arunca ... citeste toata stirea