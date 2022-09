Atentie la contractele de vanzare a casei cu clauza de intretinere! Judecatorii au decis sa anuleze o astfel de vanzare. O speta foarte comuna

Un cuplu din Pascani a crezut ca isi asigura sprijinul fiului la batranete daca ii vand acestuia casa si gradina. Cei doi au ramas insa la mila vecinilor, tanarul parand nerabdator sa-si vada parintii plecand in cealalta lume. Cazul a ajuns in instanta, batranii cerand anularea contractului semnat acum trei ani.Costica si Emilia R. aveau o casa din chirpici de 100 mp, cu bucatarie de vara si grajd, intr-o curte de 853 mp. In iunie 2019, ei au decis sa-si vanda casa catre Cezar R. si sotia ... citeste toata stirea