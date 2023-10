Aeronave IAR-99 Soim si IAR-330 SOCAT apartinand Bazei 95 Aeriana vor survola, in data 13 octombrie 2023, regiunea Moldovei, la inaltimi cuprinse intre 50 si 300 de metri, cu ocazia Conferintei Nationale "Iasul si aeronautica romana in razboiul de intregire a neamului si in razboiul de reintregire ... citeste toata stirea