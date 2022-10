Ati auzit de naphtolator, fierbator gogosi matase sau teletipist? Au disparut 62 de meserii din Nomenclatorul Oficial, dar au aparut altele 69. Iata-le!

Expert in criminalistica informatica, expert in investigatii digitale, in securitate cibernetica sau expert in surse deschise sunt cateva dintre noile meserii, care de anul acesta sunt recunoscute oficial in Romania. Odata cu acestea, in Clasificarea Ocupatiilor din Romania si-au facut loc si alte meserii: 69 in total. Insa, odata cu ele, au disparut alte 62 de meserii, dintre care, unele, te trimit nostalgic in secolul trecut, cum sunt cele de "inspector telegrame", "sef vagon postal", ... citeste toata stirea