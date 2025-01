Atmosfera de Belle Epoque in Atriumul Palas. Prima editie din 2025 a Targului de Arta si Antichitati te asteapta cu obiecte unice si povestile lor

Atmosfera de Belle Epoque in Atriumul Palas. Prima editie din 2025 a Targului de Arta si Antichitati te asteapta cu obiecte unice si povestile lorIn acest weekend, anticari, colectionari de obiecte de arta si de piese unicat vintage vor fi prezenti in Atriumul Palas, odata cu prima editie a Targului de Arta si Antichitati din acest an. Bijuterii, piese de filatelie sau numismatica, argintarie, mic mobilier in diferite stiluri, orologerie, tablouri, carti, obiecte de portelan si multe altele ... citește toată știrea