Campionatul Mondial de Esports a debutat la Iasi in weekend cu faza grupelor la 4 din cele 7 discipline: CS:GO, Dota 2, Tekken 7 si eFootball. Romanii au reusit sa treaca de faza grupelor la 3 Esporturi din cele 4, iar astazi vor intra in lupta si reprezentantii nostri la CS:GO Female si PUBG Mobile!Duminica seara au facut senzatie jocurile in aer liber, cu public. Mai ales ca au intrat in competitie reprezentantii Romaniei la Counter-strike GO.Lupta se da pentru premii de o jumatate de ... citeste toata stirea