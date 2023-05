Coruptie, malpraxis, focare de bacterii si dezumanizare, intr-o denumire generica si de rau augur pentru bolnavii care sunt internati aici - Spitalul Sf. Spiridon din Iasi. Marturii cutremuratoare, demne de un asezamant medical din perioada Inchizitiei, apar din ce in ce mai des in spatiul public. Prea putine se concretizeaza prin plangeri catre forurile competente, fapt ce permite, in lipsa unor masuri, propagarea unor practici la limita penalului. Pacienti legati de paturi cu propriile ... citeste toata stirea