Trei barbati au ajuns la spital in stare grava dupa ce s-au izbit cu un ATV de un stalp, in Tomesti. "Erau trei barbati pe un ATV: Gheorghe Besleaga cu ginerele si cumnatul sau, cel putin asta am inteles eu. Beslesga are o casa pe Dealul Doamnei. Accidentul a avut loc undeva pe langa primarie, pe un drum satesc asfaltat.Probabil au intrat intr-un sant din cauza vitezei iar de acolo au fost aruncati intr-un stalp. Stalpul nu are nimic, am fost si m-am uitat", ne-a spus Stefan Timofte, primatul ... citeste toata stirea