Directia de Sanatate Publica din Iasi a mentionat ca au fost identificate primele trei cazuri de gripa la Iasi in ultima saptamana. In datele puse la dispozitie miercuri, DSP Iasi arata faptul ca in saptamana 30 octombrie - 5 noiembrie, a fost inregistrata o scadere substantiala a infectiilor respiratorii acute: aproape 20% fata de saptamana anterioara. Unu dinte varfurile sezonului de raceli a aparut chiar la inceputul acestuia, odata cu primele cursuri la scoala si gradinita. Acum au fost ... citeste toata stirea