Au crescut incasarile la bugetul local

Pana la finalul lunii trecute, 135.939 ieseni au achitat in totalitate darile catre bugetul local, fata de 126.681 de persoane care au facut acest lucru in prima jumatate a anului trecutIncasarile realizate la principalele impozite locale de la inceputul anului si pana la 30 iunie 2022 au crescut in comparatie cu cele inregistrate in aceeasi perioada a anului trecut. Astfel, pana la finalul lunii trecute, 135.939 de ieseni au achitat in totalitate darile catre bugetul local, fata de 126.681 ... citeste toata stirea