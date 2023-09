Sot si sotie, doi ieseni au ajuns sa fie condamnati inainte ca cea careia ii dadusera spaga sa fie ea insasi condamnata. Cei doi au incheiat acorduri de recunoastere a vinovatiei cu procurorii. Au fost condamnati cu suspendare pentru cumparare de influenta. Decizia in dosarul principal este asteptata abia peste doua saptamani.Zilier si aflat in cautarea unui loc de munca, Bogdan Baiceanu a fost pus in legatura de catre un coleg de munca cu Monica Oneata, angajata in cadrul registraturii ... citeste toata stirea