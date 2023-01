Au fost achitati definitiv un PNL-ist si un PSD-ist care si-au dat mana pentru o afacere cu Ministerul Mediului. ICCJ: "Fapta nu exista"

Deputatul Corneliu-Mugurel Cozmanciuc, presedintele PNL Neamt, a fost achitat definitiv miercuri de Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, intr-un dosar in care era acuzat de DNA ca a cerut de la un om de afaceri suma de 500.000 lei pentru a interveni pe langa ministrul Mediului in vederea numirii unei persoane in functia de director general al Administratiei Nationale "Apele Romane".Un complet de cinci judecatori de la Instanta suprema a ... citeste toata stirea