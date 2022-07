Au fost reluate lucrarile la casa Berthelot

Interventiile au inceput in anul 2019, dar pe parcursul executiei lucrarilor s-au constatat mai multe probleme ale structurii de rezistenta a cladirii, cat si la elementele decorative si detaliile de arhitecturaConsiliul Local a aprobat, in sedinta din 27 iunie 2022, actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru lucrarile de reabilitare si consolidare a casei General Henri Berthelot. Interventiile au inceput in anul 2019, dar pe parcursul executiei lucrarilor s-au constatat mai multe ... citeste toata stirea