Trei indivizi au fost prinsi in flagrant in timp ce furau cablu de telefonie de pe stalpi. Acestia au reusit sa fure 200 de metri de cablu din comuna Trifesti. Dupa o noapte petrecuta in arestul politiei, judecatorii au decis masura controlului judiciar pentru hoti."La data de 14 aprilie, politistii din cadrul Sectiei 3 Rurala Popricani au depistat in flagrant delict trei barbati, care ar fi sustras 200 de metri de cablu de telefonie mobila de pe stalpi, de pe raza comunei Trifesti, cauzand ... citeste toata stirea