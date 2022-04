Au furat cu roaba 13 gaini si 9 rate

Doi hoti i-au golit intr-o noapte gospodaria unei iesence din Coarnele Caprei. In noaptea de 13/14 ianuarie anul trecut, in jurul orei 2.00, Razvan Alexa, insotit de un minor, a intrat in curtea casei in care D.E. locuia singura.De aici, cei doi au furat toate pasarile pe care le avea femeia, respectiv 13 gaini si 9 rate. Au pus pasarile in doi saci pe care i-au asezat intr-o roaba metalica, luata si ea din gospodaria femeii, dupa care s-au indreptat spre locuinta lui Alexa. A doua zi, au ... citeste toata stirea