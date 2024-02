Au furat impreuna. Unul face cinci ani de inchisoare, celalalt, nici macar o zi

D.C.S. si S.B. sunt autorii celui mai trasnit furt consemnat in ultimii ani pe raza judetului Iasi. In noaptea de 8 spre 9 iulie 2021, cei doi s-au urcat in caruta si au mers la Gara Pascani, fiind insotiti de fata minora a primului, copila avand rolul de a tine de sase. Indivizii au patruns in incinta fostei statii de spalare vagoane si au plecat de-acolo cu sapte usi metalice si un motor auto. Au incarcat prada in caruta si au dus-o la un centru de colectare a deseurilor metalice.Celor ... citește toată știrea