Au furat portile din fier forjat de la intrarea in garaj

* nu s-au atins de masina, o aveau pe-a lorE probabil cel mai nastrusnic furt comis nu doar pe raza judetuluiIasi, ci chiar la nivel national. Trei tineri din Valea Satului, comuna Grajduri, aveau o raca mai veche pe un anume S.D., unul dintre cetatenii instariti ai localitatii. Si i-au copt-o elegant in seara de 6 martie 2022, in jurul orei 22.00.Omul isi pusese la intrarea in garaj niste porti masive, dar elegante, facute din fier forjat. A ramas fara ele. Hotii au venit cu o ... citește toată știrea