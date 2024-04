Au inceput inscrierile in proiectul Studii aprofundate pentru elevi defavorizati (SAP-ed), editia a XIV-a. Proiectul Studii aprofundate pentru elevi defavorizati (SAP-ed) se adreseaza elevilor defavorizati care intentioneaza sa sustina admitere la Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi. Elevii selectati in proiect vor parcurge un program de pregatire GRATUITA timp de 2 ani scolari, in vederea admiterii la studii medicale superioare.Au inceput inscrierile in proiectul ... citește toată știrea