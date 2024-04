Au inceput lucrarile de consolidare a Filarmonicii Iasi

Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, a anuntat ca au inceput lucrarile de reabilitare si modernizare a cladirii in care functioneaza Filarmonica 'Moldova'.'Suntem, in sfarsit, aproape de ceea ce a devenit de-acum un adevarat deziderat al comunitatii, sa avem o cladire sigura, in care artistii sa-si poata sustine actul cultural, iar publicul sa fie incantat prin performanta artistica deosebita de care Filarmonica a dat dovada de fiecare data. Reabilitarea si modernizarea ... citește toată știrea