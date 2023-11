Magazinele Auchan Romania sunt pregatite pentru startul Sistemului de Garantie - Returnare, program ce intra in vigoare din 30 noiembrie. Retailerul, primul care a intrat in hora reciclarii, a oferit clientilor posibilitatea de a aduce ambalajele utilizate pentru colectare si reciclare la punctele special amenajate dotate cu aparate automate de colectare (RVM) inca din luna aprilie a acestui an. Astfel, pana in prezent, Auchan a colectat deja 32 de milioane de ambalaje la nivel national. ... citeste toata stirea