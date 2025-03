Aurul le-a luat mintile romanilor

* 90% din investitorii romani achizitioneaza produse de greutati mai mari (incepand cu lingouri de 20 de grame) * analistii J.P. Morgan preconizeaza ca pretul aurului va depasi 3.300 dolari per uncie troy in acest an * din 2020 incoace, pretul aurului s-a dublatLa finalul saptamanii trecute, pretul aurului a depasit pentru prima data in istorie pragul psihologic de 3.000 de dolari pe uncie troy. In ultimii cinci ani, pretul metalului galben s-a dublat, doar in ultimele 12 luni majorandu-se cu ... citește toată știrea