Australia nu mai recunoaste Ierusalimul de Vest drept capitala israeliana

Australia a revenit marti asupra unei decizii a guvernului anterior de a recunoaste Ierusalimul de Vest drept capitala a Israelului, afirmand ca statutul orasului ar trebui rezolvat prin negocieri de pace intre Israel si poporul palestinian, transmite AFP.Ministrul afacerilor externe Penny Wong a declarat ca Australia "va fi intotdeauna un prieten ferm al Israelului" si s-a angajat in favoarea unei solutii cu doua state, in care Israelul si un viitor stat palestinian sa coexiste in pace in ... citeste toata stirea