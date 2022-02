Autocar plecat din Iasi catre Lyon, implicat intr-un accident mortal

Un autocar in care se aflau 60 de persoane si o masina s-au ciocnit, in noaptea de miercuri spre joi, la Prisaca Dornei, in judetul Suceava. Soferul masinii, un tanar de 20 de ani a murit, iar un pasager din autocar a fost ranit. Pasagerii autocarului au fost cazati la caminul cultural pana cand vor fi preluati de alt autocar."Coliziune intre un autoturism si un autocar, pe raza localitatii Prisaca Dornei. Din nefericire, soferul autoturismului, un barbat de 40 de ani, a fost declarat decedat. ... citeste toata stirea