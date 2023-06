Artistii participanti la concursul Can Art&Design Festival imbina intr-un mod ingenios arta si sustenabilitatea. Astfel, au luat nastere noua lucrari de arta moderna realizate din doze de aluminiu, ce reproduc creatii celebre si care pot fi admirate in Palas Campus, pana 9 iulie 2023.Vino sa vezi "Autoportretul" lui Vincent Van Gogh, "Sarutul" lui Gustav Klimt, lucrarea "Chaplin - The Sad Man" si nu numai, intr-o expozitie inedita. Evenimentul este primul de acest gen din proiectul recent ... citeste toata stirea