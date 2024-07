Autoritatile, in alerta din cauza furtunilor prognozate de meteorologi

Judetul Iasi se afla pana astazi, la ora 10, sub cod portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata, care se va manifesta prin averse torentiale, intensificari ale vantului (rafale in general de 70 - 90 km/h), vijelii, grindina si descarcari electrice. In intervale scurte de timp (1 - 3 ore) sau prin acumulare, cantitatile de apa vor fi de 25 - 40 l/mp si izolat de peste 50 - 70 l/mp, anunta Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Avand in vedere avertizarea meteorologilor, pentru ... citește toată știrea