Autoritatile rascolesc pietele agroalimentare

Este verificat modul in care are loc comercializarea produselor de PasteOdata cu apropierea Sfintelor Sarbatori de Paste, autoritatile locale au declansat o ampla actiune de verificare a modului in care are loc comercializarea produselor de origine animala si non-animala in pietele agroalimentare din judet. Astfel, echipe mixte formate din inspectori de specialitate din cadrul institutiilor deconcentrate vor efectua in perioada urmatoare verificari cu privire la legalitatea comercializarii ... citeste toata stirea