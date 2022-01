Autorul unui accident mortal. Un politist de frontiera a scapat de interzicerea dreptului de a conduce

Primul condamnat definitiv de catre o instanta ieseana din acest an a fost un politist de frontiera vasluian. Acesta a fost judecat in fata Curtii de Apel pentru ucidere din culpa, in urma unui accident provocat acum aproape cinci ani. Condamnat cu suspendare de Judecatoria Vaslui, Ioan Voinescu a beneficiat si de clementa judecatorilor ieseni, care i-au usurat sentinta inca mai mult.In dimineata zilei de 25 aprilie 2017, Voinescu se afla la volanul unui automobil Skoda Fabio, in care se mai ... citeste toata stirea