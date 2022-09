Autostrada A8 va avea 45 de tuneluri cu o lungime totala de 11 kilometri

Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a prezentat ieri intr-o interventie online la o dezbatere organizata de * Ziarul de Iasi *stadiul celor doua autostrazi din Moldova, cu doua loturi in executie intre segmentul Ploiesti-Buzau si alte doua pe Buzau-Focsani, altele doua fiind contestate, iar inca doua, din ultimul segment mentionat, in evaluare. Asa cum se stie, de la Focsani la Pascani via Bacau este perioada depunerii ofertelor, iar dincolo de Pascani, spre Suceava-Siret, se lucreaza ... citeste toata stirea