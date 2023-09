Lucrarile la primele loturi din Autostrada A7 spre Moldova au inceput de acum un an, dar stadiul in teren pe tronsoanele de la Dumbrava (A3) la Mizil si mai departe spre Buzau nu sunt foarte avansate, ba chiar toate contractele sunt in intarziere si au deja extensii de timp.Italienii de la Pizzarotti par sa fi prins viteza pe santierul lor, in timp ce asocierea romano-bulgara Coni-Trace par sa bata pasul pe loc. "Coni in reluare, Trace in vacant", a scris Asociatia Pro Infrastructura care a ... citeste toata stirea