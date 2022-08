Autostrada Unirii vine dinspre vest

Primul capat al A8 din cele doua finantate prin PNRR se apropie de momentul obtinerii unui aviz important: acordul de mediu pentru segmentul de dincolo de munti, in septembriePrimele trei zile ale saptamanii au fost ale sectiunii Ungheni (Mures) - Miercurea Nirajului, din Autostrada Unirii. Mai multe dezbateri au fost organizate la primariile localitatilor de pe traseul A8, in vederea rezolvarii problemelor care stau in calea obtinerii avizului de mediu pentru acest segment. Sedintele s-au ... citeste toata stirea