Avem si astazi vreme de primavara. 15 grade Celsius la Iasi

Avem inca o zi foarte calda pentru luna ianuarie, desi vremea se raceste astazi in jumatatea nord-vestica. Maximele pleaca de la 1 grad in Dealurile de Vest si ajung la 18 grade in sud-estul Romaniei.Potrivit accuweather, in Iasi vor fi stazi 15 grade Celsius.Ploile cuprind majoritatea zonelor. In vest si centru apare lapovita, iar la munte ninge viscolit.In Dobrogea si Baragan, atmosfera se mentine inchisa. Vantul bate cu putere, iar ploile apar mai ales in a doua parte a zilei si pot fi ... citeste toata stirea