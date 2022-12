Avem si in Iasi angajati fericiti. Iata topul companiilor cel mai apreciate de angajati! Din primele 25, 13 sunt din zona IT

Cele mai apreciate companii de catre angajatii din Romania sunt preponderent din sectorul IT&C. Realizat de platforma undelucram.ro, Topul celor mai admirati angajatori 2022 grupeaza primele 25 companii mari cele mai admirate de catre angajati. Dintre acestea, 13 sunt din sectorul IT. Iar in acest an, la topul "clasic" al companiilor preferate de angajati, platforma undelucram.ro a adaugat si o sectiune dedicata IMM-urilor.Undelucram.ro se prezinta ca "cea mai mare comunitate online a ... citeste toata stirea